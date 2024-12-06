Fatih’te Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bostancıbaşı Ali Ağa tarafından 1558 yılında yaptırılan çeşme bir kafenin içine alındı. Kaybolmaya yüz tutan tarihi çeşme siyaha boyanarak kafenin dekoruna uygun hale getirildi. Çeşmenin içler acısı hali ile ilgili konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Maalesef önüne bir koltuk ve masa koyulmuş, çeşme tamamen kapatılmış. Çeşme siyaha boyanmış. Orijinal yapısı bozulmuş” dedi.

Fatih’te, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bostancıbaşı Ali Ağa tarafından 1558-1559 yılları arasında cami, hazire ve çeşmeden oluşan bir külliye inşa ettirildi. Külliyeye ait olan Bostancıbaşı Ali Ağa Çeşmesi’nin yeni hali görenleri şoke etti. 466 yıllık çeşme bir kafenin içine alınarak siyaha boyandı. Dekor olarak kullanılan çeşme, önüne masa koyularak tamamen kapatıldı. Üzerine süs eşyaları yerleştirilen çeşmenin aslından eser kalmadığı görüldü. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi çeşme için İBB Miras, 2 yıl önce yeniden topluma kazandırılması için çalışma başlattığını belirtmişti. Ancak Kadırga sokakları arasında sıkışıp yok olmaya yüz tutmuş tarihi Bostancıbaşı Ali Ağa Çeşmesi hala kurtarılmayı bekliyor.

“Bostancıbaşı Ali Ağa Çeşmesi bir kafe tarafından içeriye alındı”

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Şu anda Bostancıbaşı Ali Ağa Çeşmesi’nin önünde bulunmaktayız. Bostancıbaşı Ali Ağa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bostancıbaşılık yapmıştır. Bu çevrede külliye inşa ettirmiştir. Külliye cami, çeşme ve mezarlıktan oluşuyor. Geçen yıllarda cami ve mezarlık restore edildi ve ziyarete açıldı. Ama çeşme bir kafe tarafından içeriye alındı. Çeşme normalde bu sokakta bulunuyordu. 2 sene önce bu durumu gündeme getirerek restorasyonunu istemiştim. Sonrasında ise restore edilmek yerine arkamızda bulunan kafenin içerisine alındı. Maalesef önüne bir koltuk ve masa koyulmuş. Çeşme tamamen kapatılmış. Yarısı da betona gömülmüş durumdadır. Çeşme kesme taştan oluşmaktadır. Normal hali o ama maalesef siyaha boyanmış. Orijinal yapısı bozulmuş. Çeşmenin yapılış tarihi cami ve hazire ile birlikte 1558-1559 yılları arasındadır. Bu çeşme neredeyse kaybolma durumuna gelmişti. Hiçbir yerde bilgi yoktu. Çeşme 2 sene önce gündeme gelince kayıtlara geçti. Restore edeceğine dair bazı kurumlar açıklama yaptı. Ama bir gelişme olmadı. Beklemedeyiz” ifadelerini kullandı.