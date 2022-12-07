Fatih’te 3 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken binanın bodrum katında beslenen ve bulundukları alan kilitli olan 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih’te 3 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken binanın bodrum katında beslenen ve bulundukları alan kilitli olan 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Küçük Pazar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale etti.

Bodrum katta bulunan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın nedeniyle metruk binanın bitişiğinde bulunan 3 katlı başka bir binada bulunan vatandaşlar yaşadıkları panik üzerine kendilerini dışarı attı. Öte yandan bodrum katında vatandaşlar tarafından beslenen 2 köpeği ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ölü ve yaralı bulunmazken 3 katlı ahşap bina küle döndü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.