TÜRKÇİMENTO’nun Dünya Gazetesi ile birlikte düzenlediği Anadolu Buluşmaları’nın İzmir durağında, çimentocular ortak uyarıda bulundu. Çimento sektörünün önde gelen temsilcileri, yaşanan kriz yüzünden giderek artan enerji maliyetleri nedeniyle önümüzdeki aylarda çimento üretiminin zora girebileceğine dikkat çekti.

TÜRKÇİMENTO’nun Dünya Gazetesi ile birlikte düzenlediği Anadolu Buluşmaları’nın İzmir durağında, çimentocular ortak uyarıda bulundu. Çimento sektörünün önde gelen temsilcileri, yaşanan kriz yüzünden giderek artan enerji maliyetleri nedeniyle önümüzdeki aylarda çimento üretiminin zora girebileceğine dikkat çekti.

TÜRKÇİMENTO Anadolu Buluşmaları’nın altıncısı İzmir’de gerçekleştirildi. Panelde konuşan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, bir yandan sektörün enerji maliyetleri sebebiyle yaşadığı olağanüstü zorlukları anlatırken bir yandan da tüm zorlukları bugüne kadar aşmasını bilen sektör temsilcilerinin bu zorlukları da aşabileceğine dair değerlendirmelerini paylaştı. Yücelik, çimento sektörünün zor bir yıl geçirdiğine işaret ederek “Sektörün %94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2022 yılı ilk yarısında çimento üretiminde, geçen yıla oranla maalesef %10 oranında düşüş yaşandı. Yine bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %14,5 düşüş yaşanırken, çimento ihracatında ise %6,5’lik artış gerçekleşti. 2022 yılının ilk sekiz aylık döneminde Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında %29 oranında artarak 1 milyar 79 milyon dolara çıktı. Toplam ihracat miktarı %5,4 gerileyerek 19,6 milyon tona indi. Söz konusu ihracatın 13 milyon tonu çimento; 6,6 milyon tonu klinkerden oluştu.” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Enerjide Görmediğimiz Bir Kriz Döneminden Geçiyoruz

Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel çapta ve Türkiye’de olumsuz etkiler ortaya çıkardığına dikkat çeken Yücelik, “Endüstrimizin en önemli maliyet kalemi olan enerjide, yıllardır görmediğimiz bir kriz döneminden geçiyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre Ağustos 2022 itibarıyla TL bazında, elektrik fiyatında yaklaşık %321, ithal kömür fiyatında yaklaşık %496, petrokok fiyatında yaklaşık %291, yerli kömür fiyatında da yaklaşık %168 artış gerçekleşti. Dolar kuru değişimi de aynı dönem için yaklaşık %112 arttı. Son 1,5 yılda sanayide kullanılan doğalgaza gelen toplam %998’lik artış ile elektrik santrallerinde kullanılan doğalgaza gelen toplam %1330’luk artışı da bu artışlarla birlikte düşünürsek, biz sanayicilerin nasıl bir ortamda üretim yapmaya çalıştığı daha net anlaşılacaktır. Döviz kurlarındaki ve enerji birim maliyetlerindeki bu yükseliş, enerji maliyetlerinin değişken maliyetler içindeki payının hala yaklaşık %85’ler düzeyinde seyretmesine neden olmaktadır” dedi.

1 Litre Su, 1 Kilo Çimentodan Daha Pahalı

Konuşmasında kamuoyunda yanlış bilinen bir noktanın altını sektör adına çizmek istediğini belirten Yücelik, şunları söyledi: “Enerji krizine rağmen, Türkiye piyasasına neredeyse dünyanın en ucuz çimentosunu sunuyoruz. Bugün 1 litre su, binlerce derecede işlenen ve sayısız işlemden geçerek üretilen 1 kilo çimentodan daha pahalıdır. Çimento sektörü önündeki dönemde önemli teknolojik değişikliklere gitmek zorundadır. Yani tüm bu zorluklara rağmen yatırım yapmak zorundayız.”

Sektörün önündeki 10 yıla da değinen Yücelik, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinin bir numaralı gündem maddesinin “iklim krizi ve karbon piyasası” olacağını hatırlatarak, bu noktada TÜRKÇİMENTO olarak öncelikli konularda üyelere katkı sağladıklarını söyledi. Yücelik, “Düşük karbonlu çimento üretimi yolundaki stratejik adımlardan ilki, firmaların bir sürdürülebilirlik dönüşüm programına sahip olmalarıdır. Emisyonların ciddi bir biçimde azaltılması ve iklim değişikliği ile tam anlamıyla mücadele edilebilmesi, ancak ve ancak finansman ihtiyacı dikkate alınarak ülke genelinde oluşturulacak bir strateji ile mümkün olacaktır.

Tam da bu noktada, devlet teşvikleri-destekleri yanında yeşil finansman modellerinin çimento sektörü özelinde oluşturulmasının stratejik önemde olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Alternatif Enerji Kaynakları İhtiyacı Artıyor

Sektörde enerji verimliliği yatırımları, biyokütle kullanımı, atık ısıdan elektrik üretimi, katkılı çimento üretimi konularında, önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Fatih Yücelik, şöyle devam etti: “Bu noktada alternatif enerji kaynaklarına ihtiyacımız olduğu görülüyor. Bunun için çözüm önerilerimizden biri biyokütle içeren alternatif yakıt ithalatıdır. TÜRKÇİMENTO üyeleri 2021 yılında 2,8 milyon ton alternatif hammadde, 1,5 milyon ton alternatif yakıt kullanarak; 740 bin ton petrol koku eşdeğerinde alternatif yakıt sayesinde ithal yakıt tasarrufu sağladı. Ayrıca, atık ısıdan elektrik üretiminde 16 fabrikada, 25 hatta kurulu atık ısı geri kazanım tesisleriyle 141,5 MW kurulu güce ulaşmış durumdayız. Bu sayede 570 bin hanenin günlük tüketimine denk gelen elektrik enerjisi ihtiyacı sadece prosesten çıkan atık ısı ile karşılanıyor. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefinin ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının belirlenmesinde sektör adına katkı vermeye devam edeceğiz.”

Sektörünün Karbon Maliyeti 2030’da 8,5 Milyar Euro Olacak

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, panelde yaptığı konuşmada bugün yaşanan iklim krizine çözüm arayışı içinde çimento sektörünün duruşunu anlattı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu ise paneldeki konuşmasında, Türkiye’nin ilk ve tek bölge sanayi odası kimliğiyle çıkan EBSO’nun bugün 53 farklı sektörden 5.500 üye ile kent ve bölge sanayisinin geliştirilmesi için hizmet verdiğini dile getirdi. Panelde konuşan Batıçim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Ege Bölgesi’nin en köklü kuruluşlarından biri olan grubun Ege Bölgesi’ndeki satışın %45’inden fazlasını karşıladığını belirtti. Çimentaş CEO’su Cenker Mirzaoğlu, 1950 yılında kurulan Ege Bölgesi’nin ilk çimento fabrikası Çimentaş’ın bugün İtalya merkezli Cementir Holding’in parçası olarak küresel yolculuğuna devam ettiğini söyledi. Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bir planlama teşkilatına ihtiyacı olduğunu belirterek, “Sektör seçerek hareket etmemiz gerekiyor. Çimentoyu da tekstili de kağıt sektörünü de dönüştürebiliriz.” dedi.