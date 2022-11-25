Galatasaray’ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray’ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Terim’in annesi Nuriye Terim, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak Adana Acıbadem Hastanesine kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Nuriye Terim bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nuriye Terim’in, yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlıkta eşi Talat Terim’in mezarının yanına defnedileceği öğrenildi.

Bu arada Fatih Terim’in Adana’ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Terim 6 Şubat 2019 yılında da 94 yaşındaki babası Talat Terim’i kaybetmişti.