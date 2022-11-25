Fatih Terim, 6 Şubat 2019 yılında da 94 yaşındaki babası Talat Terim’i kaybetmişti.

Öte yandan Fatih Terim’in de Adana’ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak Adana Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Nuriye Terim, bugün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nuriye Terim’in yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlıkta eşi Talat Terim’in mezarının yanına defnedileceği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim 91 yaşında vefat etti.

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