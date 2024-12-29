Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, ilk maçında Damac’ı 4-1 mağlup etti.

Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın başında ilk maçına çıktı. Damac ile oynanan hazırlık maçında Terim’in öğrencileri sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. 14. dakikada Hazza Al-Ghamdi’nin kendi kalesine attığı golle Damac 1-0 öne geçti. 24. dakikada Giacomo Bonaventura’nın golüyle Al Shabab 1-1’lik eşitliği yakalarken, 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi’nin golleriyle Fatih Terim’in takımı mücadeleyi 4-1 kazandı.