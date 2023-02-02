İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor karşısında çok daha erken öne geçebileceklerini belirterek, “Bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor vardı“ dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor karşısında çok daha erken öne geçebileceklerini belirterek, “Bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor vardı“ dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, maçın bekledikleri gibi geçtiğini söyleyerek, “Son haftalarda geniş alanlarda top rakipteyken oynayan bir Konyaspor vardı. Duygusal ve psikolojik olarak olumsuz gözüken bir Konyaspor vardı. Bunu değerlendirmek istediğimiz bir maçtı. Bunu da pasla değerlendirebilirdik. Aslında çok geniş alanda, topa çok daha fazla sahip olabileceğimiz bir maçtı. Fakat özellikle top bizdeyken set hücumlarında bu kadar geniş alanda çok basit top kayıpları oldu. Özellikle ilk yarı hücum hattındaki oyuncularımızın da bireysel performansında düşüklük olduğundan belki çok daha öncesinden maçta skor olarak öne geçebilirdik. Bunu başaramadık. Fakat duygusal yönünü iyi başardık. Oyunun son bölümünde sakatlarımız oldu. Yorulanlar oldu. Mecburi hiç mevkisel olarak düşünmediğimiz oyuncuları, santraforu 6 numara oynatmak durumunda kaldık. Neticesinde sonuç olarak bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor vardı. Top ayağındayken özellikle hızlı hücum ve set hücumlarında beklediğimin altında bir İstanbulspor vardı’’ dedi.

"İşimiz kolay değil"

Ligde işlerinin kolay olmadığını kaydeden Tekke, ’’Şartlarımız tüm kulübün yapısı, durumu, geleceği; oyuncuların durumu geleceği, hatta bizim geleceğimiz, tüm bunlarla ilgili çok çalışmamız lazım. İşimiz kolay değil. Yarışacağımız takım sayısı belli. Bu oyunumuzla, oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir 3 puan aldık’’ ifadelerini kullandı.

“Bize birilerinin oyuncu bazında yardım etmesi lazım”

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Tekke, “Bizim transferlerle ilgili kamuoyunun aslında bildiği bir durum var. Kulübümüzün yapısı belli. Biz çok para harcayarak açıkçası istediğimiz oyuncuları almamız mümkün değil. Bu çok para dediğim şey de rakiplerimizin belki de çok çok altındaki paralar. Yapacağımız şey şu: Bize birilerinin oyuncu bazında yardım etmesi lazım. Bunu da şu ana kadar başaramadık. Oyuncu anlamında böyle bir yardım da görmedik. Şu an zaten son 2-3 haftadır kiralık aldığımız oyuncuları oynatıyoruz. Onlara şans veriyoruz. Biz mevcut oyuncuları bir oyun planı içerisinde geliştirmek istiyoruz. Bu arada değerli oyuncuları daha değerli hale getirebilme, hazır olmayanları biraz daha hazır hale getirebilme şansımız var. Bunu zorluyoruz ve bu arada da yarışıyoruz. Transferler çok mümkün gözükmüyor açıkçası” diye konuştu.