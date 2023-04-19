TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da forma giyen Fatih Taşdelen, hafta sonu Ağrı 1970 Spor filelerini sarsarak tam 42 gün sonra golle tanışmış oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın golcüsü Fatih Taşdelen, bu sezon attığı gollerle takımının en önemli silahlarından birisi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Karşıyaka formasıyla 25 maça çıkarken; Nevşehir Belediyespor (1), Hacettepe 1945 (2), Eskişehirspor (1), Çatalcaspor (1), Elazığspor (1), Nevşehir Belediyespor (2), 1922 Konyaspor (1) son olarak da Ağrı 1970 Spor’a (1) filelerini sarsmıştı. Başarılı futbolcu, bu hafta bulduğu golle birlikte 42 günlük gol hasretine de son verdi.

Öte yandan Fatih Taşdelen, 11 gollü Emre Gemici’den sonra İzmir temsilcisinin ligdeki en skorer oyuncusu konumunda.