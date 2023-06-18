Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hatice Alime Hüma Hatun’un doğduğu Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hatice Alime Hüma Hatun’un doğduğu ve gelin olduğu Devrekani’de, İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümü şölenle kutlandı. Devrekani Kaymakamlığı ve Devrekani Belediyesi öncülüğünde düzenlenen şölen, mehter takımının görkemli gösterileriyle başladı. Şölen, güreş turnuvası ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile devam etti. Milli güreşçilerin maçlarının tamamlanmasının ardından dereceye giren güreşçilere Kastamonu Valisi Avni Çakır tarafından madalya takdim edildi. Saatlerce süren etkinlik vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

“Büyük Fatih’in annesinin buradan çıkması için büyük bir övünç kaynağıdır"

Programda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Osmanlı padişahlarından, Çelebi Mehmet’in 1421 yılında ölmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin tahtına hedefi bütün Anadolu’yu Osmanlı topraklarına katmak isteyen 2. Murat geçiyor. 1422 yılında Bolu yakınlarında karşılaşan ve Osmanlı Candaroğulları’nın savaşından İsfendiyarbey yenik ayrılıyor ve Sinop’a çekiliyor. Osmanlı ordusuna karşı gelmekten pişmanlık duyan İsfendiyar Bey, Sultan 2. Murat’tan affını isteyerek oğlu Tacettin Bey’in güzelliği ile ünlü kızı Hatice Alime Hüma hatunun nikahla kabulünü rica eder. Bunun üzerine 2. Murat, İsfendiyar Bey’den gelen mektup ve hediyeleri kabul ederek düğün hazırlıklarını başlatır ve 1423 yılında Kastamonu’ya bir heyet gönderilir. İlçemiz Çayırcık Mahallesi’ne gelen heyet Hatice Alime Hüma Hatun’un düğün merasimini yaparlar. Hatice Alime Hüma Hatun, Çayırcık Mahallemizde bulunan ve restorasyonu 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan, Gelin Hamamı ismiyle anılan bu hamamda gelin banyosu yaparak Bursa’ya gelin olarak gönderilir. Yine Çayırcık Mahallemizde bulunan o döneme ait İsmailbey Camii’nin restorasyonu ise 2006 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. Ayrıca ilçemiz merkezinde bulunan İsmailbey Camii’nin restorasyonu bitmiş. İsmailbey Hamamı’nın ise projesi tamamlanmış, yatırım programına alınmış önümüzdeki günlerde restorasyonuna başlanacaktır. Büyük Fatih’in annesinin buradan çıkması için büyük bir övünç kaynağıdır" dedi.

"Milattan önce 29 defa kuşatılan, fakat kapıları bir türlü açılamayan İstanbul’un fethi Hüma hatunun evladı Sultan Mehmet’e nasip olmuştur" ifadelerine yer veren Altıkulaç, "Hüma Hatun, Mehmet’ine daha beşikteyken fetih ufkunu aşılıyor, kulaklarına bu müjdeye dair güzel sözler fısıldıyordu ve beşiğin yanında hep, ’ben seni kelime-i tevhitlerle sallıyorum, sen de Bizans surlarını sallayacaksın’ diyordu. Fatih Sultan Mehmet Han, hocasından aldığı eğitimle kendisinde çok farklı haller görülüyordu. Hocasından aldığı ödevlerin haricinde, kağıt üzerinde geceleri çalışıyordu. Hüma Hatun da evladına hep, ’şiddet göstermeksizin kuvvet sahibi olmak, zayıflığa düşmeksizin şefkat sahibi olmak’ sözlerini aşılıyordu. İlçemizden gelin giden, Hatice Alime Hüma Hatun’un yetiştirdiği o büyük Fatih, İstanbul’u fethedecek, o kutlu müjdeye eren komutan olacaktır" diye konuştu.

“Hüma Hatun Kastamonuluların annesi, hemşehrimiz, bizim içinde mutluluk kaynağı”

Kastamonulular adına gurur veren bir programda bir araya geldiklerini Vali Avni Çakır da, “Fatih Sultan Mehmet Han, çağ açıp çağ kapatıp dünyanın gözbebeği tabiri caizse o dönemin nazar boncuğu İstanbul’u fethetti. Biz Kastamonulular da buradan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Değerli konuşmacılarımız da bahsetti, Hüma Hatun Kastamonuluların annesi, hemşerimiz, bizim için de mutluluk kaynağı. Devrekani Belediyemiz ve Kaymakamlığımız, bu gururu nesillerden devir aldılar, bundan sonraki nesillere de inşallah devretmek noktasındadır. Bu gururu yaşamak için her sene mütevazi bir programla bu etkinlikler yapılıyor” şeklinde konuştu.