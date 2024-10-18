Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip okullarındaki başarılı projelerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Başarılı Örnekler Sergisi"nde, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu büyük bir başarıya imza attı.

Okul, "Kütüphanemiz ve Biz Beraber Gelişiriz" adlı projesiyle Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim alanında Türkiye genelinde üçüncü oldu.

17 Ekim’de Ankara’da Talim ve Terbiye Kurulu salonunda gerçekleştirilen sergide, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, proje standını ziyaret ederek Okul Müdürü Halil Gündoğdu, proje koordinatörü Emre Yalman, kulüp rehber öğretmeni Kadriye Başat ve proje kapsamında yer alan öğrenci Nurullah Çıkrıkcı’yı tebrik etti.

Projede, okul kütüphanesindeki kitap sayısının 800’den 3000’e çıkarılması, kütüphanenin düzenlenmesi ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarının artırılması hedeflendi. En çok kitap okuyan öğrencilere bisiklet gibi çeşitli ödüller verilirken, "Akif Dede" kitabını okuyan ve yapılan yarışmada dereceye giren 20 öğrenci Kastamonu’ya geziye götürüldü. Ayrıca öğrenciler, aileleriyle birlikte her gün 19:57-20:24 saatleri arasında kitap okuma etkinliğine katıldı. Proje kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması ve yazı yazma etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere telif ücreti ödülleri verildi.