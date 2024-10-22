Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik Seyit Battal Gazi Türbesi, Frig Vadisi ve Emre Gölü kültürel gezi gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunun 2024-2025 eğitim yılının ilk kültür gezisi, öğretmenler Mehmet Alıcı, Turgay Karakaya ve Taşkın Yıldıran öncülüğünde düzenlendi. Ortaokul öğrencileri Seyit Battal Gazi Türbesi, Frig Vadisi ve Emre Gölü gezisiyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadılar. İlk olarak; Seyit Battal Gazi Külliyesi ziyaretiyle başlayan gezide külliyenin tanıtımı ve türbe ziyareti gerçekleştirildi ardından adını son zamanlarda sıkça duyuran eşsiz doğa ve tarihin iç içe yaşandığı Frig Vadisine ulaşıldı. Burada, Frig vadisi kaya oluşumları, kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı kayalara oyulan yüzlerce mağarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir alan olan 3000 yıllık yerleşim yeri olan Frig Vadisi ziyaret edildi. Son yıllarda kültür ve doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Nevşehir Kapadokya peri bacalarını aratmayan çok güzel manzara seyrinin ardından, aynı bölgede yer alan Emre Gölü kıyısında mangal keyfiyle gezileri sona erdi.