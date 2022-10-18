Gerçekleştirilen freze çalışmalarını değerlendiren yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt serimi yapılacağını dile getirdi. Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fatih Mahallesi’ndeki sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıldı.

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