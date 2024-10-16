Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fatih Mahalle Merkezi yarın açılacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceki dönemde Adanalılarla buluşturduğu dev hizmetlere, yeni dönemde devam ediyor. Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Yavuzlar Köprüsü açılışlarının ardından Fatih, Bey ve 19 Mayıs mahallelerinde yapılan mahalle merkezleri ile Ceyhan Uğur Mumcu Bulvarı’nın açılışı ekim ayı içinde yapılacak.

Buna göre 17 Ekim Perşembe günü Fatih Mahalle Merkezi’nin açılışı yapılacak. 21 Ekim Pazartesi günü Ceyhan Uğur Mumcu Bulvarı, 23 Ekim Çarşamba günü Bey Mahalle Merkezi, 31 Ekim Çarşamba günü de 19 Mayıs Mahalle Merkezi halkın hizmetine sunulacak.

Fatih Mahalle Merkezi’nin açılışı 17 Ekim Perşembe günü saat 17’de, Fatih Mahallesi, 73234 sokak, No: 12, Seyhan adresinde yapılacak.