Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-DG Sivasspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-DG Sivasspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak olan Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.