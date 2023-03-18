Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 6. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir yarın saat 16.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

6. randevu

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Karagümrük’ün rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda kırmızı-siyahlılar 4 kez kazanan taraf olurken, 1 mücadelede de berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi ve bu maçta Başakşehir rakibini penaltılarla eledi.

Karagümrük 9 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de son olarak Adana Demirspor’a mağlup olan Fatih Karagümrük, daha sonra oynadığı 9 maçta yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Karagümrük geride kalan 9 karşılaşmada; Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor’u yenerken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş ve Giresunspor ile de berabere kaldı.

Başakşehir son 3 maçını kaybetti

Başakşehir, Süper Lig’de en son Konyaspor maçından galip ayrıldı. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın ardından oynadığı 3 maçta da mağlup oldu. Başakşehir bu 3 karşılaşmada Kayserispor’a 1-0, Alanyaspor’a 1-0 ve Beşiktaş’a da 2-02lık skorlarla kaybetti.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.