Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de 17. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 10 defa kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 2 kez mağlup etti.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de 17. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 10 defa kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 2 kez mağlup etti.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 8. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 12. basamakta yer alıyor.

17. randevu

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1 sona ererken, ikinci yarı da Galatasaray evinde 2-0 kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 6 maça çıktı. Bu alanda Adana Demirspor’un ardından averajla ikinci sırada olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom, dış sahada son olarak Kayserispor ile mücadele etti ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de son olarak Konyaspor’u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu karşılaşmalarda Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor’a da yenildi.

Karagümrük son iki maçında galip

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de son oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar son olarak deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-4 yenilirken, bu maçın ardından oynadığı Hatayspor’u 3-0 ve Ümraniyespor’u da 3-1’lik skorla mağlup etti.

Boey ve Abdülkerim cezalı, Kerem sarı kart sınırında

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey, Alanyapor karşılaşmasından kırmızı kart cezaları olduğu için Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Kerem Aktürkoğlu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Karagümrük maçında sarı kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

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Galatasaray’da ayrıca Kazımcan Karataş’ın da sakatlığı bulunuyor.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.