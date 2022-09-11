Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ilk gününde Fatih Erkoç sahne aldı. Profesyonel müzik yaşamına ilk adımını, 1986 yılında düzenlenen 1. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “Yol Verin A Dostlar” isimli beste ile birinci olarak atan ünlü pop ve caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç, 36 yıl sonra aynı sahnede olmanın heyecan verici olduğunu belirtti. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen Fatih Erkoç “Yarışmanın halen düzenleniyor olması mutluluk verici” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ilk gününde Fatih Erkoç sahne aldı. Profesyonel müzik yaşamına ilk adımını, 1986 yılında düzenlenen 1. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “Yol Verin A Dostlar” isimli beste ile birinci olarak atan ünlü pop ve caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç, 36 yıl sonra aynı sahnede olmanın heyecan verici olduğunu belirtti. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen Fatih Erkoç “Yarışmanın halen düzenleniyor olması mutluluk verici” dedi.

Tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir basın toplantısı ile başlayan 25. Altın Güvercin Beste Yarışması, Omega Arena’da gerçekleşen muhteşem bir gala gecesi ile devam etti. Gala gecesine, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ilk kez düzenlendiği 1986 yılından itibaren Türk pop müziğine pek çok değerli isim kazandıran çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Müziğin dijitalleşmesine rağmen Altın Güvercin’in halen değerini ve prestijini koruyan bir ödül olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, yarışmayı yaşatmanın önemine dikkat çekti. Yarışmanın çağın koşullarına uygun olarak güncellendiğini belirten Başkan Günel, Altın Güvercin’e dijital halk oylamasını eklediklerini söyledi. 25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın onur konuğu olan ve gala gecesinde sahne alan Fatih Erkoç’un yarışmanın müzik dünyasına kazandırdığı ilk isim olduğunu vurgulayan Günel; “Sevgili Fatih Erkoç’u bugün burada ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm Kuşadası adına kendisine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Başkan Ömer Günel, yarışmanın mimarlarından Kuşadası Belediyesi eski Başkanı Engin Berberoğlu’na, yarışmanın koordinatörü ve danışmanı prodüktör Ali Rıza Türker’e, kendilerine her zaman destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, yarışmanın düzenleyicilerinden KUSAV Başkanı Levent Köylü ile ekip arkadaşlarına ve Altın Güvercin’i sahiplenen tüm sanatçı dostlarına teşekkür etti.

Kurayla sıralamalar belirlendi

Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından final gecesinde yarışacak olan finalistlerin sahneye çıkış sıralamasını belirlemek üzere kura çekimi yapıldı. Çekilen kuraya göre sırasıyla Birdenbire Olmaz, Ağlayan Ay, Masal, Ve Yine Birden, Hisset, Yangınlar Kor Oldu, Git Hadi, Bekle Efendi, Dön Sen, Ya Ayıp Olursa isimli finalist besteler yorumcular tarafından seslendirilecek.

“Kuşadası doğum yerim gibi”

Kura çekiminin ardından ünlü pop ve caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç sahneye çıktı. Başkan Ömer Günel tarafından Fatih Erkoç’a teşekkür plaketi verildi. Kuşadası’nın kendisi için doğum yeri gibi olduğunu söyleyen Fatih Erkoç “Altın Güvercin hayatımın dönüm noktasıydı. Şu anda da 36 yıl önce ilk sahneye çıktığım andaki gibi hissediyorum kendimi. Bu yarışmanın halen devam ettiriliyor olması mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Final gecesinde yarışacak finalist arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi. Konuşmasının ardından sevilen şarkılarını seslendiren Fatih Erkoç, Altın Güvercin coşkusunu ve heyecanını zirveye taşıdı.

Özer Türk Stadı’nda 11 Eylül Pazar günü (yarın) saat 21:00’de gerçekleşecek olan 25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın final gecesi ise birçok özel televizyon kanalı ve radyoda canlı olarak yayınlanacak.