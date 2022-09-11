Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Bu 6 tane benzemez bugüne kadar 30 kere baş başa 6 kere de masa başında tam 36 kez bir araya geldi. Ya 36 kez toplanıp yemek yiyip içip dağılıyorsunuz. Allah aşkına ne konuşuyorsunuz? Gerçekten de merak ediyorum. Şu ekonomik krizle ilgili bir çözüm önerisi somut olarak ortaya koyuyor musun? Yeniden refah partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketinizi ortaya koyabiliyor musun? Aylardan beri 36 kez bir araya geliyorsunuz bir Cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabiliyor musun? Hayır, hiçbir tanesi yok, toplanıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, yiyorlar içiyorlar ve dağılıyorlar. Manzara bu” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Bu 6 tane benzemez bugüne kadar 30 kere baş başa 6 kere de masa başında tam 36 kez bir araya geldi. Ya 36 kez toplanıp yemek yiyip içip dağılıyorsunuz. Allah aşkına ne konuşuyorsunuz? Gerçekten de merak ediyorum. Şu ekonomik krizle ilgili bir çözüm önerisi somut olarak ortaya koyuyor musun? Yeniden refah partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketinizi ortaya koyabiliyor musun? Aylardan beri 36 kez bir araya geliyorsunuz bir Cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabiliyor musun? Hayır, hiçbir tanesi yok, toplanıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, yiyorlar içiyorlar ve dağılıyorlar. Manzara bu” dedi.

Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı 2. Olağan İl Kongresi, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapıldı. Yomra ilçesinde düzenlenen kongrede Erbakan, kemençe ve folklor ekibinin gösterisiyle karşılandı. Süleyman Pulat’ın başkanlığında tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan partililere hitap etti. 6’lı masayı eleştiren Erbakan, kurtuluşun milli görüşe sarılmak olduğunu dile getirdi. Erbakan, HDP’nin 6’lı masanın gizli ortağı olduğunu kaydederek, “Ne masa başındakilerle ne kasa başındakilerle kurtuluşa eremeyiz. Kurtuluşa ermek istiyorsak mutlaka ama mutlaka milli görüşe sarılmamız lazım. Yeniden refahı iktidara getirmemiz lazım. Bu 6 tane benzemez bugüne kadar 30 kere baş başa 6 kere de masa başında tam 36 kez bir araya geldi. Ya 36 kez toplanıp yemek yiyip içip dağılıyorsunuz. Allah aşkına ne konuşuyorsunuz? Gerçekten de merak ediyorum. Şu ekonomik krizle ilgili bir çözüm önerisi somut olarak ortaya koyuyor musun? Yeniden refah partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketinizi ortaya koyabiliyor musun? Aylardan beri 36 kez bir araya geliyorsunuz bir Cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabiliyor musun? Hayır, hiçbir tanesi yok, toplanıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, yiyorlar içiyorlar ve dağılıyorlar. Manzara bu. Arada birde birbirleriyle çatışıyorlar. Bakın en son HDP’li bir bakan olur mu? HDP’ye bakanlık verecek çünkü gizli ortak HDP. Gizli ortak HDP olmadan yüzde 50+1’e ulaşmaları zor gözüküyor. Böyleyse HDP’ye bakanlık verecek misiniz? CHP kanadı ‘evet, tabii veririz’ dedi. Buna diğer İYİ Parti kanadından itiraz geldi. O masada bulunan eski AK Partili başbakanlar, bakanlar var. ‘Bunlardan Cumhurbaşkanı adayı olmaz’ diyorlar masanın diğer tarafı. Bunlar bu sefer öbür tarafa kızıyor olur mu bizden de Cumhurbaşkanı adayı olur diyor. Bir tanesi İmamoğlu’nu aday yapalım diyor, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Tam bir muamma tam bir karmaşa” şeklinde konuştu.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iktidarı eleştirdiğiniz konuların aynısını siz de yapıyorsunuz”

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Erbakan, “Masanın diğer tarafı CHP. 28 Şubat’ın ateşli savunucusu. Din dersi zorunlu ders olmaktan çıkarılsın diyen, İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı. Ayasofya’nın cami olmasına üzülen. 6 yaşında çocuklara kuran öğretmek Taliban zihniyetidir, çağ dışılıktır, Ortaçağ zihniyetidir diye bağıran daha bu hafta içinde bir milletvekili yine aynı şeyleri söyledi. Parti içerisinde özel LGBT komisyonu kurulmuş. Biz iktidar olduğumuz zaman LGBT’li olmak dezavantaj olmaktan çıkacak diye slogan attı. CHP dediğimiz bu. Efendim biz 60 senedir hiç iktidar olmadık Türkiye’nin bu faturasını bize niye kesiyorsunuz. İktidara gelmesen bile 89-94 arasında bütün belediyeler sendeydi. İSKİ skandalını unuttuk mu zannediyorsun. Çöp, çamur, çukur slogan haline geldi. Atasözü haline geldi. Şehir dendiği zaman büyükşehir dendiği zaman SHP’li, CHP’li belediyelerde çöp, çamur, çukur akla geliyor. Bu millet 1994 yılında bütün belediyeleri koşa koşa Refah Partisi’ne sizden kurtulmak için verdi. Sadece bu da değil. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iktidarı eleştirdiğiniz konuların aynısını siz de yapıyorsunuz. İktidar 8.6 faizle dolar borçlanıyor. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 10,5 faizle dolar borçlanıyorsunuz. O borcun faizini de belediye hizmetlerine yaptığınız zamlarla İstanbul halkından tahsil ediyorsunuz. Borç faiz zam vergi ekonomisi dediğimiz bunun aynısı. İktidardan daha büyük faizle borçlanıyorsun” ifadelerini kullandı.