Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi’deki dernekleri ziyaret etti. Erbakan, “Milletin derdine derman olunsun diye muhalefet yapmıyorlar. Bu iktidar yıkılsın da ne olursa olsun diye muhalefet yapıyorlar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Erbakan, önce Sultangazi’de bulunan Sultangazi Sinoplular Derneği’ni ardından Tüm Canbeyler Derneği’ni ziyaret etti.

“54 senelik geçmişi olan bir parti olduğumuzu ifade ediyoruz”

Fatih Erbakan, yaptığı konuşmada Yeniden Refah Partisi’nin geçmişi olan köklü bir parti olduğunu vurguladı. Erbakan, “Bu yaptığımız çalışmaların Milli Görüş’ün, Yeniden Refah Partimizin zaferlerine vesile olmasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da 14 Mayıs’ta yeniden seçilmesine vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuzdan bugüne 4 buçuk sene geçmesine rağmen aslında 54 senelik geçmişi olan bir parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu da merhum Erbakan hocamızın 1969’da Milli Görüş hareketini başlatmasına dayanıyor. Bu 54 senede Milli Görüş önce millet anlayışıyla, milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla Erbakan Hoca’mızın öncülüğünde ne zaman iş başına geldiyse hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde en hayırlı hizmetleri yapmış ve milletimizin derdine derman olmuştur. Ne zaman Milli Görüş iş başında olduysa bolluk ve bereket dönemi yaşanmıştır. Milletimizin yüzü gülmüştür. Bu gerçeklerden hareketle diyoruz ki; Milletimiz İnşallah 14 Mayıs’ta, cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, milletvekilliği seçiminde de Milli Görüş anlayışını, Milli Görüş ruhunu meclise yeniden taşımak için milletvekilliği seçimlerinde oylarını Yeniden Refah Partimize verecek. Bunun için gayret ediyoruz” dedi.

"Aynı istikamette yürüyoruz, aynı hedefler için çalışıyoruz”

Erbakan, “Neden milli görüşün mecliste olması bu kadar önemli? Bir defa merhum Erbakan Hoca’mızın geçmişte yıllar boyu bu millet için yapmış olduğu hizmetler ortada. İşte 54’üncü hükümet, dünyada başka hiçbir hükümet bu kadar kısa sürede dar gelirlinin refah seviyesini, alım gücünü bu kadar yüksek oranda arttırmamış. 54’üncü hükümet döneminde işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320’ye varan oranda maaş zamları yapıldı. 100 alan Bağkur emeklisi bir sonraki ay gitti maaşının 420 lira olduğunu gördüm. Halen Türkiye’nin dört bir yanında o dönem özlemle anılıyor. Erbakan hocamıza Milli Görüş’e dua ediliyor. Yeniden Refah Partimiz, Milli Görüş ruhunu temsil ediyor. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partimizin mecliste olması demek bu 50 senelik Milli Görüş ruhunun meclise taşınması demek. Erbakan hocamızın o efsane hizmetleri yaptığındaki taşıdığı ruhla aynı ruhu taşıyoruz. Aynı dava uğrunda çalışıyoruz. Aynı istikamette yürüyoruz. Aynı hedefler için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu iktidar yıkılsın da ne olursa olsun diye muhalefet yapıyor”

Konuşmasının devamında muhalefete de yüklenen Erbakan, “Milletin derdine derman olunsun diye muhalefet yapmıyor. Bu iktidar yıkılsın da ne olursa olsun diye muhalefet yapıyor. Onun için faydalı bir iş yapılsa da karşı çıkıyor. Öyle olunca da milletin hayrına bir fonksiyon icraat edemiyor. Halbuki Milli Görüş demek, milletin derdine derman olunsun da nasıl olursa olsun, kim olursa olsun, yeter ki milletin derdine derman olunsun siyaseti demektir. Bu iktidar yıkılsın da ben kazanayım, ne olursa olsun siyaseti değildir. Milli Görüş demek, makam, rakam, ihale ve koltuk işi değil Allah rızası iç in ve millet için siyaset yapmak demektir” dedi.