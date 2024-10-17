Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Dünyada huzurun ve barışın adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Gazze’yi görüyorsunuz. Şimdi bu canavar Siyonist katil rejim, Lübnan’a saldırıyor ve yerle bir ediyor. Yine dünyanın dört bir yanında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde zulüm ve sömürü var. Bunların engellenebilmesi İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olmasından geçiyor” dedi.

Partisinin il başkanlığı ile Milli Gençlik Derneği binasının açılışını yapmak üzere Muş’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan, 31 Mart seçimlerinde ciddi oranda oy aldıkları Korkut ve Hasköy ilçelerindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Muş, Refah Partisi döneminde oy rekoru kırdığımız imanlı, inançlı insanların memleketi olan bir ilimiz. Rahmetli Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi İslam’ın Anadolu’ya giriş kapısı olan Malazgirt burada. Bu bakımdan da Muş çok büyük önem arz ediyor. Bundan dolayı Muş’ta bulunmaktan bahtiyarlık yaşıyoruz. Muşlular geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de milli görüşe büyük bir ilgi gösteriyor. Büyük bir teveccüh gösteriyor. Muşlular bizleri en sıcak şekilde bağırlarına bastılar. Bu ziyaretlerimiz sırasında halkımızın desteğini, teveccühünü her geçen gün arttığını gördük ve çok sayıda yeni üye kaydı gerçekleştirerek bu ziyaretlerimizi tamamladık" dedi.

Türkiye’nin kaynakları bakımında zengin bir ülke olduğunu söyleyen Erbakan, "Geçim derdi, enflasyon, yoksulluk ve işsizlik bunu çok açık bir şekilde halkımızla buluştuğumuzda görüyoruz. Türkiye aslında zengin bir ülke. Türkiye’nin kaynakları var, imkanları var. Ancak Türkiye’nin bir paylaşımda adalet sorunu var. Türkiye’de ahlaki erozyon, ahlaki ve manevi anlamda geriye gidiş problemiyle karşı karşıyayız. Uyuşturucunun bu derece yaygınlaşması, boşanmaların artması, okulda öğretmenini, evde anne babasını dinlemeyen bir neslin ortaya çıkması deizmin, ateizmin yaygınlaşması her türlü ahlaki erozyon hırsızlık, yolsuzluk, şiddet ve cinayet işte görüyorsunuz. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek bir neslin yetiştirilmesi gerekiyor. Yoksa şiddetten, uyuşturucu adam öldürmekten, yolsuzluktan, rüşvetten, hırsızlıktan başınıza alamazsınız. Terörle, anarşiden başınızı alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Ahlaki erozyona katkı sağlayan medyadaki yayınların kültüre ve değerlerine uygun hale getirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Erbakan, “Dünyada huzurun ve barışın adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Gazze’yi görüyorsunuz. Şimdi bu canavar Siyonist katil rejim, Lübnan’a saldırıyor ve yerle bir ediyor. Yine dünyanın dört bir yanında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde zulüm ve sömürü var. Bunların engellenebilmesi İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olmasından geçiyor. Bu ateş çemberi adım adım Türkiye’ye doğru geliyor. Allah vermesin sırada İran ve Türkiye var. Kendimizi de güvende hissedemeyiz ve kendimizi de koruyamayız. Hem İslam alemindeki akan kanı durdurmak hem de Türkiye’nin bekası ve güvenliği içinde mutlaka İslam aleminin bir araya gelmesi lazımdır. Bunun için de Türkiye’nin dış politikasını bu şekilde yönetmesi ve sürdürmesi lazımdır. D-60 İslam Birliğinin kurulmasıyla bu Siyonizm canavarından dış güçlerin tehditlerinden kurtulur. İnşallah Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olmayı bu nedenle istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey, Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, MKYK üyesi Sadık Çat, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemal Yurtlu, partililer katıldı.