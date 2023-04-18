Bursaspor Kulübü’ne önemli bir ziyaret gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan, yeşil-beyazlıları ziyaret ederek, “Bursaspor’un yeri her zaman Süper Lig’tir” açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet Bursaspor Kulübü’nü ziyaretetti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete, yeşil-beyazlı kulüp adına Başkan Ömer Furkan Banaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin ve Emre Planalı katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ‘Yadigar Hatıra Bilet’ kampanyasına 1963 adet ile destek olurken, "Bursaspor’un yeri her zaman Süper Lig’tir. Camiasıyla, taraftarıyla inşallah yakın zamanda ait olduğu yere dönecektir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Ömer Furkan Banaz, Erbakan’a Bursaspor forması hediye etti.