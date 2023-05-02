Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu başkanları ve İdareci Bürokratlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Erbakan, Ankara’da partisinin Ankara 2. bölge milletvekili adayı Fatih Öztek ve Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz ile birlikte Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu başkanları ve İdareci Bürokratlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Fatih Erbakan burada yaptığı açıklamada, “Yeniden Refah Partisi’nin bu seçimlerde güçlü bir siyasi aktör olarak ortaya çıkması ve büyük bir destekle mecliste ciddi bir grupla temsil edilmesi için çalışmalarımızı büyük bir hızla devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da çeşitli dernek başkanlarıyla buluşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin son seçimlerden bu yana önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak, “Yeniden Refah Partisi 4 buçuk senede çok ciddi mesafe aldı. 300 bine yakın resmi üyesi, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 ilde 900’den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamladı. 81 ilin tamamında hanım ve gençlik teşkilatları, binlerce köy ve mahalle teşkilatı ve ikisi de birbirinden muazzam kongreyi gerçekleştirdik. 60 binden fazla katılımcıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre gerçekleştirdik. Bütün bunlar ile birlikte doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, çözüm önerileri ortaya koymaya çalışan, şahıslar üzerinden siyaset yapmayan, siyasete nezaket getirmeye çalışan, uygun üslupla rencide etmeyen bir muhalefet anlayışını ortaya koyduk. Bu teşkilat çalışmaları ve aynı zamanda bu siyaset ve muhalefet anlayışı da milletimizin teveccühünü almamıza ön ayak oldu. Bu vesileyle seçimler öncesinde Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin anahtar partisi oldu. 87 seçim bölgesinde kendi amblemimiz ve kendi adaylarımızla seçime giriyoruz” dedi.