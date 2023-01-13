Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyşehir Kültür Merkezinde düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi, Erbakan, “Kılıçdaroğlu ne diyor, ben iktidar olursam İngiltere ile Amerika ile görüştüm, finans çevreleriyle görüştüm, ben 500 milyar dolar borç getireceğim, diyor. Neyle gelecek, borç olarak gelecek, kredi olarak gelecek, tahvil olarak gelecek. Tencere dibin kara seninki benden kara” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyşehir Kültür Merkezinde düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi, Erbakan, “Kılıçdaroğlu ne diyor, ben iktidar olursam İngiltere ile Amerika ile görüştüm, finans çevreleriyle görüştüm, ben 500 milyar dolar borç getireceğim, diyor. Neyle gelecek, borç olarak gelecek, kredi olarak gelecek, tahvil olarak gelecek. Tencere dibin kara seninki benden kara” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan “Anadolu Buluşmaları” programı çerçevesinde Konya’nın Beyşehir ilçesine geldi. Erbakan, ilk olarak partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Erbakan daha sonra Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde silah fabrikalarını ziyaret ederek, halkla buluştu. Fatih Erbakan, akşam da Beyşehir Kültür Merkezinde düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan burada yaptığı konuşmada, “Kılıçdaroğlu ne diyor, ben iktidar olursam İngiltere ile Amerika ile görüştüm, finans çevreleriyle görüştüm, ben 500 milyar dolar borç getireceğim diyor. Kendi beyanatı var, finans çevrelerinden, bankerlerden yurtdışından 500 milyar dolar kredi getireceğim, para getireceğim. Neyle gelecek, borç olarak gelecek, kredi olarak gelecek, tahvil olarak gelecek. Tencere dibin kara seninki benden kara.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Fatih Erbakan, 6’lı masanın yayınladığı deklarasyona da değinerek, “Deklarasyonda ne diyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına tam olarak uyacağız, harfiyen yerine getireceğiz. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğinin içtihadı ne? Türkiye’de 98 yılında Refah Partisi kapatılmış, başvurulmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Refah Partisi’nin kapatılmasını hukuka uygun buluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadı dediğin bu. Türkiye’de 28 Şubat’ta başörtüsü zulmü yapılmış, başörtüsü yasağı yapılmış. Mağdurlar gitmişler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hayır başörtüsü yasağı yerindedir, hukukidir. Şu 6’lı masa dediğiniz yapının teslim olacağız, harfiyen uyacağız dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları bunlar” diye konuştu.