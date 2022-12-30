Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ‘Anadolu Buluşmaları’ çerçevesinde Diyarbakır’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan, “6’lı masanın ayaklarından çatırtılar geliyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ‘Anadolu Buluşmaları’ çerçevesinde Diyarbakır’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan, “6’lı masanın ayaklarından çatırtılar geliyor” dedi.

Yenişehir ilçesinde ‘Anadolu Buluşmaları’ çerçevesinde Plaza Hotelde parti temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır’da bulunmaktan dolayı bahtiyarlık yaşadığını ifade etti.

“3,5 senede toplu taşıma ücretlerine yüzde 155 zam yapıldı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımaya yönelik yaptığı yüzde 29,10’luk zammı eleştiren Erbakan, “Bizim en başından beri söylediğimiz gibi masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor. Masa başındakilerin de kasa başındakilerin de temel meselelerde uygulamalarına baktığımızda herhangi bir farklarının olmadığını görüyoruz. Almanya yüzde 2, Japonya yüzde 0,2 ile doları borçlarken biz ise yüzde 10 ile borçlanıyoruz. Ama dünya rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyesine aittir. Yüzde 10,75 faizle dolar borçlanıyor. Kılıçdaroğlu, ‘Ben iktidar olursam 500 milyar dolar borç getireceğim’ diyor. Biz zaten borca batmışız, nasıl üstüne faiz atarak getireceksin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya yüzde 29 gibi astronomik gibi bir zam yaptı. İmamoğlu belediye başkanı olduğundan bu yana 3 buçuk senede taşıma ücretlerine yüzde 155 zam yaptı. Halbuki belediye başkanı olmadan önce diyordu ki İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembole düşüreceğiz. Mutlaka ulaşımı İstanbul’da ucuzlatacağız diyordu. Ne oldu şimdi, yüzde 155 zam yaptı” ifadelerine yer verdi.

“6’lı masa ciddi problemler yaşamaya gebedir”

6’lı masada Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında aday sıkıntılarının yaşandığını dile getiren Erbakan, “6’lı masa çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir defa Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinde kendi aralarında problemleri var. Akşener ve İyi Parti kanadı bir başka aday isterken, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Bu noktada ciddi problemeler yaşanabileceği gözüküyor. Biz sürekli söylüyoruz, masanın ayaklarından çatırtılar geliyor. Bu masa ciddi problemler yaşamaya gebedir” diye konuştu.

Son olarak Türkiye-Suriye görüşmelerini olumlu karşıladıklarını belirten Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“İktidarın Suriye ile görüşmelerini son derece olumlu karşılıyoruz. Bunu uzun zamandan beri ifade ediyoruz. Suriye’deki mevcut yönetimle kavga ederek, küs durarak sorunları çözebilmek mümkün değil. Keşke en başından böyle bir tavır takınılsaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Aklın yolu birdir. Bunun için de tabi ki görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu bakımdan Suriye ile görüşmeleri olumlu karşılıyorum.”