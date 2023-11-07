Eskişehir Ak Parti Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından düzenlenen ‘Kariyer ve Deneyim Buluşmaları’ çerçevesinde öğrenciler ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Eskişehir Ak Parti Milletvekili ve önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün düzenlediği ‘Kariyer ve Deneyim Buluşmaları’ etkinliğine katıldı. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Prof. Dr. Arzu Çelik’in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Çelik, açılış konuşmasında deneyim biriktirmenin ve deneyimleri doğru kullanmanın önemini vurguladı.

“Problem çözme yeteneği olan elemanlar daha sık tercih ediliyor”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Eskişehir Ak Parti Milletvekili Fatih Dönmez, öğrencilere seslendi. Sorgulamak ve öğrenmek için ‘Ne için?’ temalı konuşmasıyla öğrencilerin problemleri kavraması ve çözmesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Dönmez, “Günümüzde yüzeysel bilgiyle bir şey yapma imkânı fırsatı kalmadı. Şimdi size öğretmenleriniz veya hocalarınız konuyu belli bir derinlikte anlatıyorlar. Birçok konuyu anlatıyorlar ama iş hayatında geçtiğinizde onlardan belki bir alanda derinleşmiş olacaksınız. Demin de ifade ettiğim gibi evet belli bir formasyon kazanarak gelseniz de o iş kurumuna karşınıza belki size üniversitede öğretilmeyen bir konu gelecek ama üniversitede sizin farkında olmadan öğrendiğiniz veya kazandığınız yeteneklerle önünüze gelen bu konuyu analitik ve analiz yapma kabiliyetiyle bu konuyu kavramak veya bu bir sorunsa, sorunu çözme yeteneğine kavuşturmuş olacak. Problem çözme yeteneği olan elemanlar daha sık tercih ediliyor. Diğer arkadaşların da paylaşıma açık olması gerekiyor. Ekip çalışması şu anda son derece önemlidir. Bir kişiyle bir şeyi baştan sona tasarlayıp, üretmek mümkün değil. Hatta şimdi mezun olup gideceksiniz. Hocalarınızla lütfen irtibatı kesmeyin. Mezunlar aralarında irtibatı kesmesinler. Bu çok önemli, büyük mezunlardan bu desteği alabilirsiniz. Ben tekrar güzel nazik davetiniz için başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere rektörümüze, dekanımıza teşekkür ediyorum ve soruları cevaplamak üzere yerime geçiyorum. Bir sözlü sınava hazırlanır gibi hazırlandım geldim” dedi.

Yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını dinleyen Fatih Dönmez, uluslararası enerji alışverişi ve enerjinin önemi ve enerji verimliliği hakkında çeşitli konular hakkında yanıtlar verdi.

Programa ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, ESOGÜ öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.