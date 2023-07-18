Trafik akışının daha rahat hale getirilmesi amacıyla İzmit Kabaoğlu Mahallesi Fatih Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başlandı. Çalışmalar çerçevesinde 3 bin ton asfalt serimi yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kabaoğlu Mahallesi Fatih Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başlandı. Taş duvar ve yağmur suyu imalatları yapılan Kabaoğlu Mahallesi Fatih Caddesi’nde yağmursuyu hattının tamamlanması sonrası cadde asfaltlanacak. 650 metre genişliğinde düzenlenen Fatih Caddesinde 13 metre asfalt genişliği, 2’şer metre genişlikte karşılıklı 4 metre tretuvar, 648 metre yağmur suyu hattı ve bin 500 metreküp taş duvar imalatı yapılacak. Büyükşehir, Fatih Caddesi’nde 3 bin 500 ton yolun temelini teşkil eden plent miks temel, 3 bin ton da asfalt serimi çalışması gerçekleştirecek.