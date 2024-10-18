Fatih Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 51 amatör spor kulübüne toplamda 4 milyon TL değerinde yardım yaptı. Malzeme dağıtım törenine spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Fatih Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine yaptığı desteklerle sporun ve gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. 2024-2025 sezonu için kulüplere toplam 4 milyon TL değerinde destek sağlayan Fatih Belediyesi, sporculara eşofman, futbol topu, boks eldiveni, güreş ayakkabısı gibi çeşitli malzemeler dağıttı. Törende ayrıca kulüplere ulaşım desteği, maddi destek ve su yardımı gibi ek hizmetlerin de sağlanacağı belirtildi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, genç sporcuların ulusal ve uluslararası alandaki başarılarının Türkiye’nin geleceği için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Ayırt etmeksizin bütün sporlar için söylüyorum; özellikle gençlerimizin hayatında spor, iyileştirici, geliştirici ve rehabilite edicidir. İlk önce alışkanlıklar oluşturuyorsunuz, sonra da alışkanlıklarınız neyse büyüdüğünüzde de o oluyorsunuz. Dolayısıyla bu yaştaki spor alışkanlıkları, insanın geleceğini büyük ölçüde etkiler. Konsantrasyon, takım çalışması, sağlıklı bir rekabet duygusu, başarı ve başarısızlık arasındaki dengeyi yakalamak, kendine dürüst olabilmek gibi kavramlar, spora özgü ve spor sayesinde gelişecek yeteneklerdir. Fatih’imizdeki kulüplerimizi en yakın paydaşlarımız olarak görüyoruz. İlçemizde tesis etmeye çalıştığımız ve 7’den 70’e herkesi kuşatmasını istediğimiz sağlıklı ve mutlu yaşamın bir güvencesi olarak görüyoruz. Bu vesileyle kulüplerimizin saygıdeğer başkanlarına, kıymetli hocalarımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Tesisi olmadan spor gelişmez. Bu yüzden geldiğimiz günden beri Fatih’te spor tesislerini artırmaya çalışıyoruz. Her geçen ay, her geçen yıl Fatih’e yeni bir spor tesisi eklemeye gayret ediyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda iki tane daha halı saha yapacağız, bu sahalar tamamen spor kulüplerinin kullanımına sunulacak" dedi.

En sevindiği şeyin, gençleri spor yaparken görmek olduğu belirten Turan, "Bu benim için müthiş bir huzur ve mutluluk kaynağı Fatih’imizde, Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği’ne bağlı resmi ve aktif 51 kulüp bulunmaktadır. Bu kulüplerin 43’ü futbol kulüplerinden oluşmaktadır. Diğer 10 kulübümüz ise karate, basketbol, voleybol, yüzme, kano, kürek, yelken, güreş, taekwondo, boks, kickboks ve wushu gibi branşlarda gençlerimize hizmet etmekte, yurt içinde ve yurt dışında umudumuz olacak sporcular yetiştirmektedir. 2022-2023 sezonunda, Fatih Belediyesi olarak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği’ne üye kulüplerimize 1 milyon TL’yi aşkın malzeme yardımı yapmıştık. 2023-2024 sezonunda, hamdolsun, bu desteğimizi 3 milyon TL’ye yükselttik. İçinde bulunduğumuz 2024-2025 sezonunda ise kulüplerimize sunduğumuz desteğin toplam maliyeti 4 milyon TL’dir. Spor yatırımlarımız, yeni dönemimizde de tüm hızıyla sürmekte. An itibarıyla, 11 spor tesisimiz faaliyette ve 15 bin 77 aktif üyemiz bulunmaktadır. Amatör spor kulüplerimizi bir okul olarak kabul ediyoruz. Sizleri, sağlıklı ve mutlu yaşamın inşasında en yakın paydaşlarımız olarak görüyoruz. Fatih Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.