Fatih Belediyesi tarafından genç yeteneklere yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen “Sen Yeter Ki Yap” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Sen Yeter Ki Yap” yarışmasının ödül törenini Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Genç yeteneklerin büyük bir ilgi gösterdiği yarışmada, 3 kategoride ödüller sahiplerini buldu. “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam” ve “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” kategorilerinde gerçekleşen yarışmanın ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Fatih Kaymakamı Cafer Sarıklı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin büyük bir heyecanla katıldığı gecede konuşmaların ardından dereceye giren çocuklara ödülleri dağıtıldı. “Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Sen Yeter Ki Yap Proje Yarışması Ödül Töreni’ne gönderdiği tebrik mesajında gençlere ve emeği geçen herkese başarı dileklerini iletti. Mesajında, ‘Hayallerimize sımsıkı sarılacağız ki gelecekten bir umudumuz olsun. Bugün burada bulunan gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın gerçek mimarlarıdır’ ifadelerine yer veren Başkan Turan, geleceğin kaşiflerine olan inancını vurguladı ve etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederim.”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise “Siz yeter ki yapın. Bizim bütün kamu görevlileri, özel sektör gençlerimizin bu ülkeyi, bayrağı daha aydınlık yarınlara taşıması için elimizden gelen bütün işbirlikleri ve kolaylıkları sağlamak en büyük görevimiz. Nice 2’ler, 12’ler, 22’ler gider. Dünün bilgisiyle bugünü yönetemeyiz. Bugün bilgisiyle yarını yönetemeyiz. Onlara ilham verici ortamlar sunmak biz eğitimcilerin, anne babaların en kıymetli görevi. Çocuklarımıza hazır bilgi yerine parçalardan bütüne ulaşılması soyut düşünme becerilerini, somut düşünme becerilerini geliştirecek, ortamlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.