Fatih Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü “Cepheden İstikbale” programı ile kutladı.

Fatih Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü “Cepheden İstikbale” programı ile kutladı.

Fatih Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü “Cepheden İstikbale” programı ile kutladı. Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen programda, Bahadır Yenişehirlioğlu’nun lirik anlatımı, Türk Halk Müziği ve Türk Müziği’nin sevilen sesleri Adile Kurt Karatepe, Elif Güreşci ve Tuncay Kemertaş’ın seslendirdiği türkülerle milli mücadele ve 30 Ağustos ruhu sahneye yansıtıldı. Programın müzik yönetmenliğini Prof. Dr. Turan Sağer yaptı. Fatihli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de katıldı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Bugün aziz milletimizin kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçaladığı, şanlı bir direniş destanı yazdığı 30 Ağustos zaferinin Allah’a şükür 100’üncü yılını kutluyoruz. Tarihimizin en önemli ve kritik dönüm noktalarından olan bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Millet Meclisimizin temsilcilerini kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bütün Fatihli hemşerilerimizin ve ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bizim için anlam ve ehemmiyeti büyük bu aziz hatırayı içimizde yeniden yaşatmak ve yaşamak için burada bir araya geldik. Bu akşam özel bir mekanda Yedikule Hisarında zaferimizin yüzüncü yılını özel bir konserle coşkuyla kutlayacağız İnşallah” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise, “Bugün çok önemli bir gün 30 Ağustos’un yüzüncü yılı. Bu topraklar tabii bize emanet ama gelecek nesillerimize de bu bilincin bu dava şuurunun bu emanet anlamının da gelecek nesillerimize aktarılması lazım. Değerli belediye başkanım bahsetti. Kuzeyimizde bir savaş yürüyor şu anda, Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyimizde bakın Irak karıştı yine kardeş kardeşe akraba akrabaya aynı kabiledeki insanlar birbirlerine silah çektiler. Büyük bir kaos hakim. Yine güneyimizde bir terör koridoru kurulmaya çalışılıyor. Ama bu aziz millet her şeyin farkında. Yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk aziz meclisimizin verdiği yetkiyle silah arkadaşlarıyla birlikte bu vatanı vatan kılma adına büyük bir mücadeleyi ortaya koydular” şeklinde konuştu.