Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, “Bilinçli Aile Güvenli Gelecek Projesi” dolayısıyla Fatih Anadolu Lisesinde uyuşturucu ile mücadele semineri düzenledi.

Seminerde, narkotik büro amirliğinde görevli polisler, öğrencilere ve velilere uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılık döngüsü hakkında bilgi verdi.

Seminerde yapılan konuşmalarda, uyuşturucu madde kullanımının fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak birçok zararı olduğu vurgulandı. Bağımlılığın ilk denemeden sonra kontrol kaybına ve bağımlılık döngüsünün başlamasına neden olabileceği belirtildi.

Erken fark edilen ve müdahale edilen bağımlığın yaşamları kurtarabileceği ve birçok ölümcül hastalık riskini azaltabileceği ifade edildi.

Uyuşturucu bağımlılığının hem fiziksel hem de ekonomik açıdan toplumlara zarar verdiği ve terör örgütleri gibi suç kartellerine finansal destek sağladığı kaydedildi.

Uyuşturucu ticareti ile karşılaşıldığında, yetkililere bilgi verilmesinin önemine dikkat çekildi. Uyuşturucu ile mücadele uygulamalarına vatandaşların destek vermesinin bu sorunun azaltılmasına yardımcı olabileceği vurgulandı.

Seminerin sonunda öğrencilere ve velilere uyuşturucu ile mücadeleye yönelik broşürler dağıtıldı.