Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Fatih Anadolu Lisesi arasında ’İş birliği protokolü’ imzalandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Fatih Anadolu Lisesi arasında ’İş birliği protokolü’ imzalandı.

Bilimsel ve sosyal iş birliğinin sağlanmasını amaçlayan protokol üniversite adına Rektör Vural Kavuncu tarafından, lise adına ise Okul Müdürü İbrahim Mücahid Çakıroğlu tarafından imzalandı.

Söz konusu protokol çerçevesinde Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri üniversite fakülte, meslek yüksekokulu, enstitü ile akademik ve araştırma birimlerini ziyaret edecek.

İmzalan protokol sonrasında taraflar hayırlı olması temennilerinde bulundular.