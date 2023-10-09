Afyonkarahisar’da bu yıl fasulye hasadının 16 bin ton olduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak Şuhut ilçesinde taze fasulye hasadına katıldı. Parlak etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın Türkiye’de taze fasulye yetiştiriciliğinde 8. sırada bulunduğunu, her geçen yıl yapılan çalışmalar neticesinde üretim ve verimin arttığını belirtti. Parlak, kentte fasulye üretiminde 5 yıl öncesine nazaran üretimin iki katına çıkarak 16 bin tonu geçtiğini, bu üretiminde 9 bin ton ile Şuhut ilçesinin ilk sırada geldiğini kaydetti.