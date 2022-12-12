Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi, ülkesinin milli takımının Katar’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükselmesini 25 metre derinlikte bayrak açarak kutladı.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi, ülkesinin milli takımının Katar’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükselmesini 25 metre derinlikte bayrak açarak kutladı.

Fas Milli Takımı’nın Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri olduğu kadar Akdeniz Üniversitesi’nde(AÜ) öğrenim gören öğrencileri de sevindirdi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Mehdi Bili de farklı bir kutlama etkinliğine imza attı. Su Altı Topluluğu’yla birlikte Kemer’de eğitim dalışı yapan öğrencilerden Bili, ülkesinin bayrağını yaklaşık 25 metre derinlikte açarak kutlama yaptı. Türk ve Fas bayrağını su altında sallayan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı. Hızını alamayan Bili, bir süre solunum maskesini çıkarıp ülkesinin bayrağını uzun süre su altında taşıdı.

"Farklı kutlama tercih ettik"

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 23 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Mehdi Bili, ülkesinin yarı finale yükselmesi nedeniyle büyük sevinç yaşadıklarını ve bugünkü dalışlarında su altında Fas bayrağı açtıklarını belirtti.

Farklı bir kutlama yapmak için su altında bayrak açmayı tercih ettiklerini ifade eden Bili, “ Bizi mesleğimiz dalmak, çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim bayrağımızın yanında Türkiye bayrağını da açtık. Kimse gruptan bile çıkacağımıza inanmıyordu. Ama biz bu şampiyonada kupayı almak istiyoruz. Oyuncularımız bizleri çok mutlu etti” dedi.

Su Altı Topluluğu Başkanı Onur Kuş, maçı birlikte izlediklerini ve herkesten farklı bir kutlama yapmak için su altında bayrak açmayı tercih ettiklerini kaydetti.

Bili ve arkadaşlarının su altında açtıkları bayrak ve kutlama etkinliği su altı kamerasına yansıdı.