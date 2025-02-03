Tokat’ta 5 bin 400 kilometre uzaklıktaki Fas’tan gelen gelin ve Türk damadın düğününde iki farklı kültürün birleşimiyle renkli anlar yaşandı.

Antalya’da bir otelde çalışan Hakan Demir ile tatil için Türkiye’ye gelen Faslı Zehra’nın arkadaşlığı, zamanla sevgiye dönüşerek evlilikle taçlandı. Erbaa ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde Fas kültüründen izler taşıyan geleneksel ritüeller, Tokat’ın yöresel oyunlarıyla birleşti. "Türkiye’de yoktu, Fas’tan aldık" yazılı arabasıyla gelin, davetlilerin ilgisini topladı. Düğünde Faslı gelinin Tokat’a özgü meşhur "Ellik halayı" oyununu oynaması karşısında davetliler hayrete düştü. Gelin, aynı zamanda Tokat’ın meşhur oyunlarından biri olan Tokat sarması oyununu da sergileyerek hem Fas kültürünü hem de Tokat’a ait geleneksel öğeleri düğün atmosferine dahil etti.

Gelin ve damadın arkadaşları ve ailelerinin birlikte eğlendiği düğün, iki kültürün uyum içinde birleştiği samimi bir atmosferde devam etti.

Zehra’nın Türkçe bilmediğini söyleyen damat Hakan Demir, "Biraz Fransızca biraz da İngilizce olarak konuşuyoruz. Önemli olan gönül dili biz gözlerimizle bile anlaşıyoruz" dedi.