Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas’ı 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas’ı 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

2022 Dünya Kupası’nda yarı finalde rakiplerine boyun eğen iki ekip; Hırvatistan ve Fas, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu’nda oynanan mücadelede Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim düdük çaldı. Hırvatlar 7. dakikada 1-0 öne geçti. Kullanılan duran topta ceza sahası içinde Gvardiol kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golden 2 dakika sonra Ziyech’in ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Achraf Dari kafayı vurarak fileleri havalandırdı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarının 42. dakikasında Mislav Orsic’in ceza sahası içinde plase vuruşunda direğe çarpan top ağlara giderken Hırvatistan ikinci kez öne geçti. Takımlar soyunma odasına da bu sonuçla girdi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta başka gol olmazken, Hırvatistan sahadan 2-1 galip ayrıldı. 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, 4 yıl sonra aynı organizasyonda üçüncü olma başarısı gösterdi.

Tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösteren Fas ise Dünya Kupası’nı 4. olarak tamamladı.