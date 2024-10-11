Türkiye’de fuarcılığın merkezi İzmir; aynı anda üç önemli tekstil ve hazır giyim fuarına ev sahipliği yapıyor. Büyük ilgi gören fuarlar modaya yön verirken, düzenlenen defilelerde 2025 yılının trendleri görücüye çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime - 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ - İzgi Fuarcılık ortaklığıyla gerçekleştirilen Fashion Tech - 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ve ilk kez yapılan Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, büyük ilgi görüyor.

Fuarlar, sektörün önde gelen katılımcılarıyla hem Türkiye hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonelleri buluştururken önümüzdeki yılın modasına da yön veriyor. Fashion Prime Fuarı kapsamında, ünlü mankenlerin katılımıyla dört defile gerçekleştirildi. Özel dantellerin ve kumaşların kullanıldığı 2025 yılının trendleri, ünlü manken Özge Ulusoy’un yanı sıra Duman Fashion Model Event’in 25 modeli tarafından sunuldu.

185 parçalık koleksiyon büyük beğeni topladı

Kumaşlar dikilmeden, defile öncesi modellerin üstünde iğnelenerek tasarım kıyafetler hazırlandı. Organizasyonunu tasarımcı Erkan Yılmaz’ın yaptığı defilelerin koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman gerçekleştirirken firmaların 2025 koleksiyonları, renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu süren defilelerde toplamda 185 parçalık koleksiyon yer aldı.