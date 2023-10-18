Hazır giyim sektörünü Fuar İzmir’de buluşturan Fashion Prime Fuarı, kapılarını açtı. Sektöre güçlü bir ticaret kapısı açan; kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim ve aksesuarlarının aynı anda sergilendiği fuar, düzenlenen defileler ve sergilerle de 2024 moda trendlerine yön veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Fuar İzmir’de İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime-6. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 17-19 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Fashion Prime Fuarı çerçevesinde ilk gün düzenlenen üç defileyi, yerli ve yabancı çok sayıda davetli izledi. Keçe ustası ve tasarımcı Ayfer Güleç’in tasarladığı ürünlerden oluşan Meradan Podyuma - “İklim Değişikliği ile Yaşanan Su Krizinde Keçe” defilesinin yanı sıra, ünlü manken Özge Ulusoy’un da aralarında bulunduğu mankenlerin katılımıyla sektörün seçkin kumaş firmalarının ürünleriyle hazırlanan elbiselerden oluşan karma defileler büyük ilgi gördü.

2024 modası Fashion Prime’da görücüye çıktı

Kumaşlar dikilmeden, modellerin üstüne defilede iğnelenerek spontane tasarımlarla kıyafetler tasarlanarak sahne aldı. Defilenin koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın yaparken, firmaların 2024 koleksiyonları görücüye çıktı. Günün son defilesinde ise World Of Fashion Erkan Yılmaz’ın organizasyonu ve Serkan Duman ile Gökhan Duman’ın koreografisi ile Türkiye’nin 20 güçlü markasının yeni yıl koleksiyonları sergilendi. Ünlü manken Özge Ulusoy’un da podyumda yer aldığı “Kumaşların dansı” isimli sunumda, renkler canlılığı dikkat çekerken, 2024’e damga vurması beklenen turuncu, yeşil ve mavi tonları ön plandaydı.

Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü yazar, sanatçı Nihat Özdal’ın yaptığı Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali çerçevesinde, “Geçiş Derinlikleri, Düğmeler” sergisi ve çeşitli sergilere de ev sahipliği yapıyor.

Fashion Prime’da, hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri, tedarikçi firma temsilcileri ile bir araya gelirken, hazır giyim markaları da moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonelleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı buluyor. Fuarda yer alan katılımcılar, yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını da sergilerken, yurt içinden ve yurt dışından gelen alım heyetleri, katılımcılar ile bağlantılar gerçekleştiriyor. Fuar, yeni iş birliği fırsatları ile sektöre ve ihracata katkı koyarken binlerce katılımcı ve ziyaretçinin yarattığı sinerjiyle de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

17-19 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen olan fuar; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, TC. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İşadamları Derneği, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Örme Sanayicileri Derneği destekleri ile gerçekleştiriliyor.