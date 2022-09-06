Antalya Havalimanı’na gelen Fas uyruklu H.L.’nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği ekiplerince yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli H.L. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından işlem yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı’na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.

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