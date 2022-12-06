Uzatmalarda İspanya etkili ataklarına karşın golü bulamazken, karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Fas kalecisi Bono’nun 2 penaltı kurtardığı seri penaltı atışlarında Afrika temsilcisi 3-0’lık üstünlük sağlayarak çeyrek final biletini aldı.

2022 Dünya Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. F Grubu’nu 7 puanla namağlup lider tamamlayan Fas, E Grubu ikincisi İspanya ile Education City Stadyumu’nda karşılaşırken, mücadelede Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çaldı. İlk yarıda temponun düşük olduğu mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı ataklar geçilse de 90 dakikada gol sesi çıkmadı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Fas, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle biten maçta İspanya’yı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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