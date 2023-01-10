MediaMarkt Türkiye’nin üst yönetiminde bayrak değişikliğine gidilerek CEO’luk görevine Faruk Kocabaş getirildi.

MediaMarkt Türkiye’nin üst yönetiminde bayrak değişikliğine gidilerek CEO’luk görevine Faruk Kocabaş getirildi.

MediaMarkt Türkiye’de yaklaşık 8 yıllık CEO’luk görevini icra eden Yenal Gökyıldırım, yerini 1 Şubat itibariyle Faruk Kocabaşa devrediyor. Şirkete, 2016 yılında Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) olarak katılan ve sonrasında görevine Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CCO) olarak devam eden Kocabaş, markanın pazar liderliği yolculuğunda büyük katkılarda bulundu. Faruk Kocabaş, firmada strateji, kategori yönetimi, satın alma, fiyatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlamadan sorumlu olarak görev yapmaktaydı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Faruk Kocabaş, uluslararası şirketlerdeki uzun kariyeri boyunca başarılı işlere imza attı, Türkiye ve Hollanda’da üst düzey görevler üstlendi. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve MediaMartSaturn Perakende Grubu’nda 12 farklı ülkeden sorumlu olarak Global İcra Kurulu Üyesi ve Holding COO’su olarak görev yapan Yenal Gökyıldırım, 8 yıllık MediaMarkt yolculuğunda ülke organizasyonlarının yeniden yapılanmasını yöneterek, şirketin büyüme ve dönüşüm stratejisini kurguladı. Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonunun kurucusu olan ve bu vizyonun etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde kurduğu liderlik takımı ile başarılı bir dönüşüm oluşturan Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt Türkiye CEO’luğunu, liderlik takımında uzun süredir beraber görev yaptığı Faruk Kocabaş’a devrediyor.