MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yaptığı basın açıklamasında “Takım olarak istediğimiz yerde değiliz” dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yaptığı basın açıklamasında “Takım olarak istediğimiz yerde değiliz” dedi.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, geçen hafta oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Koca, Eryaman stadının kapasitesinin 19 bin 500 kişilik olduğunu ama Ankaragücü-Fenerbahçe maçına 25 bin 26 taraftar alındığını ifade ederek, “Bir gerçek var ki futbolun bütün paydaşları maalesef bu maçta Türkiye’de genelde sınıfta kaldığımız yöneticilerde taraftarlarda, rakip takım yöneticileri de rakip takım taraftarları da sınıfta kaldı. Ama tabi maçta takımımız yenilince camiamız da bu birazda infiale dönüştü. Ondan sonra federasyon var gençlik spor var, güvenlik birimleri var hem polis hem özel güvenlik birimleri var bunların hepsini dikkate alarak bir yapılanma yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Stadın sahibi yok”

Başkan Koca, Eryaman stadının sahibinin belirsiz olduğunu savunarak, “Bir kere şu bir gerçek stadının sahibi yok. Gençlik spor müdürlüğü mü? Kulüp mü? Federasyon mu? Polis mi? Maalesef belli değil. Türkiye’de maalesef bütün işlerimiz böyle bir karmaşa içinde yürüyor normalde eğer stat gençlik sporunsa bütün birimlerinde taraftarı almak gençlik sporun olsun, mesele değil. Gerçek ki futbolun veya sporun bütün paydaşları bu meseleyi masaya yatırmadan ve kalıcı çözüm bulmadan bu sorun hep tartışma konusu olacak” şeklinde konuştu.

“İyi bir kadromuz var ama olması gereken bir takım olamadık”

Koca, iyi bir takım kadrolarının olduğunu ama olması gereken bir takım olamadıklarını ifade ederek, “Bu bir gerçek. Bu bir öz eleştiridir. Şunu net söyleyeyim şu anda Ankaragücü yönetiminin bu takımın iyi olması için bu takımın bir yerlerde olması için gerekli her şeyi yapmıştır. Bu takımın önü açıktır, iyi bir kadro ama maalesef sebebi ne olursa olsun bu takımın ve bu kadronun takım olmakla ilgili eksiklikleri var. Biz hocamıza güveniyoruz, hocamız bu işi başaracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.