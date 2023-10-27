MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Hafta boyu içinde veya ay boyu içinde günümün önemli bir kısmı para aramakla geçiyor. Bu kulübe her ay 50 milyon lira para lazım" dedi.

Başkan Koca, takımın Beştepe Tesisleri’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine işaret ederek, bu günde Samsun’da Samsunspor ile maç oynayacaklarını hatırlattı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile bir ivme yakalamaya çalıştıklarını aktaran Koca, Ankaragücü’nün İstanbulspor karşısında aldığı mağlubiyeti beklemediklerini dile getirdi.

Koca, takımın iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu kadro ile daha iyi yerde olmamız lazım. İnşallah Samsunspor maçıyla tekrar bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum" dedi.

Belözoğlu’nun aldığı sarı kartları da değerlendiren Koca, “Maalesef iki maçtır Emre hoca bizimle ve iki maçta birer sarı kart gördü. Ben hakemlerle ilgili bu sene hiç konuşmadım, ilk defa konuşuyorum. Nihayetinde bu adrenalini yüksek bir oyun. Emre hocayla ilgili maalesef spor kamuoyunda özellikle hakemler nezdinde bir ön yargı var. Emre hoca hareketli bir isim ve hareketliliğini saha kenarında kendi oyuncularla ilgili talimatlar vererek veya taktikler geliştirerek yapıyor. Ama bu adrenalin yüksek olduğu için o atmosferde hakemler buradaki tolere göstermiyorlar. Burada tolere gösterecek hakemlerdir. Onlar tarafsız yönetmek zorunda. Teknik direktörler ve oyuncularla ilgili hakemlerden rica ediyorum, biraz tolereli olsunlar. Bu hafta özellikle hakemlerden rica ediyorum. Bu anlamda biraz daha anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

"Geçen seneye hakem hatalarıyla daha az karşılaşıyoruz"

Koca, maçlardaki hakem hatalarına dair, "Geçen seneye hakem hatalarıyla daha az karşılaşıyoruz. Bu anlamda da Merkez Hakem Kurulu’nu tebrik ediyorum. Hatalar yok demiyorum, bizde de mesela vardı ve konuşmadım bile. Bizim Fenerbahçe maçında bariz bir şey vardı. Bu iradi değil, görülmedi hata edildi. İradi bir şey olsa müdahale ederdik ama bu anlamda nasıl ki onlar iyi yönettiğinde iltifat ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Onların hocamızla ve oyuncularımızla ilgili tolerelerini de bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Açıklamalara dikkat etmemiz gerekiyor"

Türk futbolunda son dönemde yaşanan tartışmaları da değerlendiren Koca, "Özellikle başkan konumundaki insanların çok fazla değerlendirme yapmalarını doğru bulmuyorum. Kimi hiçbir başkan yapmaz ama açıklamalar atmosferi o hale getiriyor. Bu açıklamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kulüpler federasyonu hedef haline getirmesi lazım ne de federasyonun kulüp başkanlarını hedef haline getirmesi gerekir. Çünkü kitleleri yönetiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Bu kulübe her ay 50 milyon lira lazım"

Başkan Koca, futbol kulüplerinin mali durumlarıyla ilgili şunları söyledi:

"İşin maddi boyutuna baktığımızda yapamıyoruz. Ben sanki hep maçlarda görünüyorum. Ama hafta boyu içinde veya ay boyu içinde günümün önemli bir kısmı para aramakla geçiyor. Bu kulübe her ay 50 milyon TL para lazım. 5-6 yıl önce yayın gelirleri 500 milyon Dolar iken bir standart belirleniyor. Hala 500 milyon Dolar geliyormuş gibi o sistem işliyor. Şu anda 100 milyon Dolar geliyor. Yani beşte bire inmiş. Süper Lig’e bir alt lig de dahil 100 milyon Dolar. Bununla kulüplerin yaşama şansı yok. Birkaç tane marka değeri yüksek kulüpler hariç ki onların sponsorları şimdilik götürüyorlar. Ama bu sistem böyle devam ederse birkaç yıl sonra aynı sorunu onlar da yaşayacaklar. Bu böyle gitmez. Birçok kulübün çok ciddi maddi problemi yaşayacağını dile getiriyorlar. Biz de zorlanıyoruz. Allah’tan yönetimimiz bu anlamda güçlü. Yönetimin ciddi bir desteği var. Sponsorlarımız var, uğraşıyoruz. Buna rağmen aşırı zorlanıyoruz."

"Kulüplerin gelir sorunlarının çözülmesi lazım"

Futbol kulüplerinin oynadığı maçlardan aldığı yayın gelirlerindeki sıkıntının çözülmesi gerektiğini söyleyen Koca, "Burada yayın gelirlerinden gelen paranın kulüplere hayrı yok. Hiç kimseye bir hayrı yok. Net söylüyorum. Bunun ivedilikle çözülmesi lazım ki bana göre artık bu devlet politikasına dönüşmeli. Bu yan gelirlerle veya futbola sağlanan bu destekle futbol kulüplerinin yaşama şansı gerçekten yok" şeklinde konuştu.

"Bu şartlarda futbolun gelişme şansı yok"

Futbol kulüplerindeki ekonomik sorunun büyük kulüplerden kaynaklandığını savunan Koca, "İlla büyük bir kulübün başına bir şey gelecek ki bu meseleler masaya yatırılsın. Özellikle üç büyük kulübün kendi arasındaki rekabetinden kaynaklanan ciddi bir sorun yaşanıyor. Türkiye’deki futbol kulüplerinin en özellikle Anadolu kulüpleri sorun yaşıyor. Federasyonun yapısı, futbol kulüplerinin yapısı baştan aşağı realize edilmesi lazım, böyle bir dünya yok. Şu anda en zayıf halka kulüpler ve yöneticiler. Çünkü bu şartlarla, bu futbol politikalarıyla futbolun gelişme şansı yok" dedi.