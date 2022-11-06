Ekonomik kriz ile petrol fiyatlarının en çok etkilediği sektörlerden lojistik ve nakliyede tercihler değişti. Seyid Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek, “Kriz; yüklerin ortak bir araca yüklenerek taşındığı parsiyel nakliyeye olan ilgiyi artırdı. Nakliyede yeni akım parsiyel nakliye” dedi.

Ekonomik kriz ile petrol fiyatlarının en çok etkilediği sektörlerden lojistik ve nakliyede tercihler değişti. Seyid Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek, “Kriz; yüklerin ortak bir araca yüklenerek taşındığı parsiyel nakliyeye olan ilgiyi artırdı. Nakliyede yeni akım parsiyel nakliye” dedi.

Lojistik ve nakliye sektörüne yön veren şirketlerden Seyid Lojistik’in sahibi Faruk Çiçek, ekonomik krizin sektöre yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Küresel kriz nedeniyle birçok şirketin zor günler geçirdiğini ve küçülme yoluna gittiğini belirten iş adamı, bu nedenle nakliye tercihlerinde de tercihlerin değiştiğini söyleyerek, “Kriz, farklı müşterilerin aynı güzergâhlara teslim edilmesi gereken yüklerinin ortak bir araca yüklenerek taşındığı parsiyel nakliyeye olan talebi artırdı” dedi.

"Yük paylaşımı maliyeti düşürüyor"

Şirket olarak parsiyel nakliye hizmetini yıllardır verdiklerini, ancak en çok talebi bu yıl aldıklarını dile getiren Faruk Çiçek, “Bu sayede daha düşük maliyetlerle ticaret akışı sağlanıyor” dedi. Çiçek: “Parsiyel nakliye hizmeti sayesinde taşınmasını istediğiniz yükünüz aracın tamamını doldurmasa bile beklemenize gerek kalmıyor. Yük paylaşımı nedeniyle bu hizmet şirketlere nakliye maliyetinde ciddi avantaj sağlıyor. Bu da direkt olarak kârlarına pozitif yansıyor” diye konuştu.

"Şirket seçimi hayatı öneme sahip"

Parsiyel nakliye hizmetinin profesyonellik isteyen bir iş olduğuna dikkat çeken Faruk Çiçek, bu hizmette doğru nakliye şirketlerinin seçilmesinin önemine vurgu yaparak, “Parsiyel nakliyede hizmet alımı yapılan şirket hayati öneme sahip. Aksi halde, yanlış nakliye şirketini seçmeniz durumunda kaybolma, karışma ve zarar görme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Seyid Lojistik olarak işimizi büyük bir titizlikle yapıyoruz. Sorun yaşamamanız için her türlü önlemi alarak güvenilir şekilde teslimat yapıyoruz” dedi.