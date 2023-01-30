Gaziantep ALG Spor, son olarak Deportivo Cali Kulübü’nde forma giyen ofansif orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Farlyn Fernanda Caicedo Quinez ile sözleşme imzaladı.

Gaziantep ALG Spor, son olarak Deportivo Cali Kulübü’nde forma giyen ofansif orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Farlyn Fernanda Caicedo Quinez ile sözleşme imzaladı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu’nda açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve artık play-off hesapları yapmaya başlayan Gaziantep ALG Spor, transferde bombayı patlattı. Geçen sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da yine şampiyonluğun en iddialı ekibi olan Gaziantep ALG Spor, son olarak Deportivo Cali Kulübü’nde forma giyen ofansif orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Farlyn Fernanda Caicedo Quinez ile sözleşme imzaladı. Uzun görüşmelerin ardından şehre getirilen oyuncu son olarak kulüp başkanı Ali Gözcü ile bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Türkiye Süper Ligi’nin en güçlü takımına geldiğini belirten Farlyn, ALG Spor’un başarısı için elinden geleni yapmaya çalışacağını ve sahaya çıkmak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Farlyn çok önemli bir oyuncu"

Normal sezonun ikinci devresini oynadıklarını belirten ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, yeni transfer Farlyn Fernanda Caicedo Quinez ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gözcü, "Teknik ekibimizin talepleri çerçevesinde transfer komitemiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan ligde yolumuza devam ederken diğer yandan da Play-Off maçları öncesi kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Uzun görüşmelerimiz sonrası Farlyn Quinez’i transfer ettik. Farlyn çok önemli oyuncu ve takımımıza önemli katkı sağlayacaktır. Taraftarlarımız merak etmesin transferlerimiz devam edecek ve bir kaç gün içinde bir isim daha açıklayacağız" diye konuştu.