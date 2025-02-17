Konya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği organizasyonda farklı ülkelerden büyükelçileri ve eşlerini Konya’da misafir etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği koordinesinde gerçekleşen program çerçevesinde çeşitli ülkelerden büyükelçiler ve eşleri, ilk gün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Konya’nın hoşgörü ve kardeşlik şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, büyükelçiler ve eşlerini Selçuklu darülmülkünde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altay, Konya’nın turizm potansiyelinin daha güçlenmesi adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiler

İki gün süren Konya programında; Sille, Mevlana Müzesi, Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi ile Bedesten gibi şehrin önemli tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden misafirler Konya’nın köklü geçmişine dair bilgi edindi. Heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen sema gösterisini de takip etti.

"Buraya adeta dünya yansıyor"

Konya deneyimleri hakkında görüşlerini paylaşan Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Konya’ya ilk kez geldiklerini belirterek, geçirdikleri süre zarfında çok memnun kaldıklarını ifade etti. Mevlana Müzesi’ni görmenin kendileri için önemli olduğuna değinen Armitage, "Mevlana’nın mesajlarını almak bize çok iyi geldi. Buraya adeta dünya yansıyor. Birçok turist burada. Bunu ailecek hissetmek çok güzel" dedi.

"Konya’da hem tarihi hem moderniteyi bir arada görmek bizim için büyük bir şans"

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Konya’nın çok etkileyici bir yer olduğunu belirterek, bu kadar tarihi zenginliğinin olması ve Mevlana’nın verdiği mesajların kendilerini çok etkilediğini ifade etti. Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni çok beğendiğini kaydeden Büyükelçi Scheurer, "Gelen ziyaretçilerin hepsi Türkçe bilmiyor. Burada farklı dillere çeviri var. Ayrıca yeni kuşaklar dijital medyayla daha çok ilgileniyor. Onlara daha çok hitap eden ve faydalı olan bir merkez olmuş. Konya’da hem tarihi hem moderniteyi bir arada görmek kendileri için büyük bir şans" şeklinde konuştu.

"Konya çok önemli bir şehir"

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam Asghar Khan, "Hayatım boyunca Konya’yı hep duydum. Evlendiğimiz zaman evliliğimizde kullandığımız, Rumi’nin felsefelerinden birisiydi. Bunun yanı sıra Dijital Tanıtım Merkezi’ni çok beğendim. Çok tebrik ediyoruz. Konya çok önemli bir şehir" diye konuştu.

"Konya’nın önemi her geçen gün daha fazla artıyor"

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Türkiye ve Bangladeş arasında Konya’nın çok büyük önem arz eden bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Konya ile ilişkilerimiz uzun zamandır devam ediyor. Özellikle tarım alanında çok büyük iş birlikleri yapıyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bilim Merkezi’nde gördüğüm şey; Konya’nın sadece bugün ne kadar önemli olduğu değil, 10 bin yıldır ne kadar önemli olduğunu gördük. Konya’nın önemi her geçen gün daha fazla artıyor" ifadelerini kullandı.

"Bangladeş’le kalpten kalbe ilişki"

Bangladeş Büyükelçisinin eşi Runa Mahzabeen Ahmed de Konya’ya daha önce birkaç kez geldiğini ancak Çatalhöyük’e ilk defa geldiğini belirterek, "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi çok güzel şekilde kurulmuş. Biz arkeolojik bakımdan çok şey öğrendik ve bilgi olarak sunumu çok güzel yapılmış. Konya’yı tek bir sözle ifade etmek gerekirse Bangladeş’le kalpten kalbe ilişki olarak tanımlayabiliriz" dedi.

"Konya deyince aklıma tarih ve medeniyet geliyor"

Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, misafirperverliği için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederek, "Konya’ya birçok kez geldim ama Çatalhöyük’ü ilk defa ziyaret ediyorum. Buraya yapılan bu merkezden çok etkilendim. Ayrıca ilk defa sema seremonisini görme şansı buldum. Çok etkilendim. Olumlu enerjiler edindim, çok sakinlik veren bir törendi. Konya’nın derinlere giden çok büyük bir tarihi var. Konya deyince aklıma tarih ve medeniyet geliyor" şeklinde konuştu.