Farklı ülkelerden öğrenim için Denizli Pamukkale Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, gezdikleri Buldan’a hayran kaldı.

Pamukkale Üniversitesi’ne Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe hazırlık programında kayıtlı olan Cumhurbaşkanlığı burslusu YTB öğrencileri bir dizi program dahilinde Buldan’a geldi. İlk olarak Kestane deresinde Buldan’a özgü olan buldan simidi ikram edilerek kahvaltı yapan öğrenciler, daha sonra ilçenin geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan dokuma kültürü, kültür mirası ve özgün mimarisiyle dikkat çeken evleri ile Hamam Boğazı sokağını da gezerek bilgiler alırken ilçeye de hayran kaldı.