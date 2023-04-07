Eskişehir’de farklı suçlardan kaydı bulunan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. Seyitgazi ilçesi Karaören ve Ayvalı mahallelerinde, "Silahla Tehdit" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. ile "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan aranan M.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.