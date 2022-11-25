Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan U.K., isimli şahıs yakalandı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.