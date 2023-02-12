Konya’da kaportacı, boyacı gibi farklı meslek sektörlerinden sanayi ustaları, mesai saatleri dışında bir araya gelerek deprem bölgesine gönderilmek üzere konteyner üretiyor.

Konya’da kaportacı, boyacı gibi farklı meslek sektörlerinden sanayi ustaları, mesai saatleri dışında bir araya gelerek deprem bölgesine gönderilmek üzere konteyner üretiyor.

Konya’da su deposu üretimi imalathanesi olan Niyazi Dündar, bir tanıdığının deprem bölgesine konteyner ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine çevresindeki farklı sektörlerden sanayi ustalarını arayarak fikir alışverişinde bulundu. Yapılan istişare sonrası konteyner üretiminde gerekli malzemeler hayırsever iş adamları tarafından karşılandı. Dündar, kaportacı, boyacı gibi çeşitli ustalardan da üretim için destek aldı. Mesai saatleri dışında bir araya gelen ustalar su deposu imalathanesinde konteyner üretmek için kolları sıvadı.

“Bir imece usulüyle burada konteyner üretmeye başladık”

Bu fikrin bir tanıdığının deprem bölgesine konteyner ihtiyacının olmasını söylemesiyle çıktığını belirten Niyazi Dündar, “Normalde su deposu üretimi yapıyoruz. Yakın zaman önce Hatay’a da gittik. Oraları gördük, geldik. Çok acil konteyner ihtiyacı olduğunu gördük. Sağ olsun arkadaşlarımız, dostlarımız, bütün sanayici arkadaşlarımız buradaki yapılan prefabriklerle alakalı bizlere malzemeler verdi. Kapısını birisi, penceresini birisi aldı, mobilyasını birisi verdi. Yani bir imece usulüyle burada konteyner üretmeye başladık. Buradaki arkadaşların tamamı da gönüllü ve hiç birisi konteynerci değil. Allah onlardan razı olsun. Bir telefon açtık, hepsi buraya toplandı. Yaklaşık 15 kişiyle, 15 civarında konteyner üretmeyi hedefliyoruz. 1 gün içerisinde bitireceğiz inşallah. Burada boyacı, kaportacı gibi farklı sektörlerde arkadaş var ama sağ olsunlar ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Ellerinden geldiğince depremzedelere ev çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Ustaların çeşitli meslek gruplarından olduğunu anlatan Dündar, “Burada kaportacı arkadaş var. Telefon açtım, ‘bize yardıma gelir misin?’ dedim. ‘Ben kaportacıyım ama elimden geldiği kadar yapabilirim’ dedi. Ona kullanacağı makineyi gösterdik, sac büküyor. Elektrikçi arkadaş var, elektriğini yapacak. Mobilyacı arkadaşımız vardı, sağ olsun o da bizi kırmadı geldi. Yani konteynerci değil ama kaynakçı, demir doğrama ustası olan arkadaşlar var. Sağ olsun bizi kırmadılar, hepsi geldi” ifadelerini kullandı.

"Elimden gelen her şeyi yapmak için burada hazırım"

Konya’da kaportacılık yapan Türker Gün de, “Ben normalde kaportacıyım. Arkadaşların böyle bir faaliyetini duydum. Hiç anlamadığım bir sektör. Ama elimden gelen her şeyi yapmak için burada hazırım. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Durum kötü, Allah yardımcımız olsun. Bugün buradayız, oralara gidemedik. Biz de burada elimizden geleni yapıyoruz. İnsan gönülden yapınca, bir şeyleri isteyince çabuk adapte oluyor. İlk defa olmasına rağmen yapıyorum” diye konuştu.