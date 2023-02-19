Karabük’te farklı şehirlerden gelen bilardocular depremzedelere yardım için günübirlik turnuvada bir araya geldi.

Karabük’te farklı şehirlerden gelen bilardocular depremzedelere yardım için günübirlik turnuvada bir araya geldi.

Derece almanın arka planda olduğu turnuvaya Karabük, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak’tan 32 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılım ücreti olan ödenen tutarlar ve toplanan çeşitli yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilecek.

Karabük İl Bilardo Temsilcisi Sadık Küçükzoroğlu’nun kendine ait bilardo ait salonunda düzenlenen turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporcular ve sporseverler takip etti.

Etkinlikte toplanan bütün miktarın afetzedelere gönderileceğini belirten Sadık Küçükzoroğlu, “Günübirlik turnuvaya sabah 10.30 gibi başladık ve gece yarısına kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Turnuvaya Zonguldak, Bartın, Kastamonu’dan ve ilçelerinden sporcular Karabük’te bu etkinlik için bir araya geldi. Bir katılım bedeli belirledik. Çok katılım oldu miktar da baya yükseldi. Toplanan bütün miktar afetzede kardeşlerimize, dostlarımıza gidecek” dedi.

Küçükzoroğlu turnuvaya katılmayan sporcuların da destek olduğunu vurgulayarak, “Katılımı günübirlik turnuva olduğu için 32’de tuttuk ama katılmadığı halde destek olan sporcularımız ile sayı 50’yi aştı. Böyle destekler olunca mutlu oluyoruz. Böyle yardım ettikçe kendimizi iyi hissediyoruz. Bir şekilde destek olup yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu gaye çerçevesinde turnuvalarımız dönem dönem 2-3 ayda bir devam edecek. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Turnuvaya Kastamonu’dan gelerek katılan Sinan Civcioğlu ise böyle anlamlı etkinlik için gelmekten mutlu olduğunu belirterek, “Biz Karabük’e bu tarz bilardo etkinlikleri için geliyoruz ama bu etkinliğin maksadı farklı olduğu için Sadık Bey dediği anda sıcak baktık. Böyle bir düşünceden ötürü ona da teşekkür ediyorum. Biz Kastamonu bilardoseverler olarak buraya gelmekten, özellikle destek maksatlı gelmekten ötürü çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.